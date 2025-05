Putin visita per la prima volta la regione del Kursk dopo averla riconquistata

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato per la prima volta la regione di Kursk dopo la riconquista da parte di Mosca, successiva a un’incursione ucraina. La visita ufficiale si svolge in un momento di tensione crescente, sottolineando l'importanza strategica della regione nel conflitto in corso. Putin ha incontrato i leader locali, rafforzando il messaggio di controllo e stabilità nella zona.

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato Kursk per la prima volta da quando Mosca ha affermato di aver riconquistato completamente la regione in seguito a un’incursione a sorpresa delle forze ucraine lo scorso anno, hanno riferito mercoledì i media statali russi. Putin ha incontrato i dirigenti comunali della città di Kurchatov e ha visitato la centrale nucleare di Kursk, attualmente in costruzione, ha affermato il Cremlino, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa TASS. Il capo del Cremlino ha tra l’altro visitato la seconda centrale nucleare in costruzione nella regione e ha incontrato il governatore ad interim, Alexander Khinshtein e i rappresentanti delle organizzazioni di volontari che prestano assistenza alla popolazione. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Putin visita per la prima volta la regione del Kursk, dopo averla “riconquistata”

