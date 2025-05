Provincia di Perugia scelto il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti | i nomi

Il consiglio provinciale di Perugia ha ufficializzato i nomi del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il mandato 2025-2028: Andrea Nataletti, presidente, insieme a Stefano Antonini e Fausto Marchetti. La decisione è stata presa dall’assemblea di Piazza …, segnando un importante passaggio nel controllo finanziario dell’ente locale.

