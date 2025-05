Prova a strangolare una ragazza con un laccio a Bergamo la 22enne sarebbe la terza vittima scelta a caso

A Bergamo, una donna di 35 anni è stata arrestata con l'accusa di aver tentato di strangolare una ragazza di 22 anni con un laccio in strada. La vittima, scelta apparentemente a caso, rappresenta la terza aggressione nello stesso periodo. La vicenda desta preoccupazione e apre riflessioni sulla situazione di sicurezza in città. Continua a leggere per i dettagli.

Una 35enne è stata arrestata a Bergamo con l'accusa di lesioni aggravate. La donna avrebbe provato a strangolare una 22enne in strada con un laccio. La ragazza sarebbe stata scelta a caso ed è la terza che avrebbe aggredito in poche settimane.

