Preso a pugni per strada a Monza da un automobilista | uomo finisce in ospedale

A Monza, martedì 20 maggio, un uomo è finito in ospedale dopo essere stato preso a pugni da un automobilista. La lite sarebbe scaturita dal fatto che l’uomo, costretto a inchiodare prima delle strisce pedonali per evitare un ciclista, avrebbe irritato l’automobilista, scatenando un’aggressione violenta. Un episodio che mette in luce la tensione tra pedoni, ciclisti e automobilisti in città.

Il solo fatto di essere stato costretto a inchiodare poco prima delle strisce pedonali per non investire un ciclista lo avrebbe fatto innervosire così tanto da decidere di inseguirlo e prenderlo a pugni. Mandandolo in ospedale. Il fatto è successo a Monza nella giornata di martedì 20 maggio in.

