Posti disponibili docenti e ATA dopo i pensionamenti dal 1 settembre 2025 Elenchi per provincia AGGIORNATO

A seguito dei pensionamenti dal 1° settembre 2025, gli uffici scolastici provinciali pubblicheranno gli elenchi aggiornati dei posti disponibili per docenti e personale ATA. Dopo la scadenza del 21 ottobre per le domande, sarà possibile conoscere le assegnazioni e le eventuali disponibilità residue, come indicato nella circolare ministeriale del 25 settembre 2024.

Dopo le domande prodotte dal personale docente e ATA entro il 21 ottobre, gli uffici scolastici provinciali pubblicano gli elenchi dei posti che restano disponibili dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025. Come indicato nella circolare ministeriale del 25 settembre 2024, l'esito della domanda si conosce dopo l'accertamento da parte dell'Inps, che avviene entro il 22 aprile. L'articolo Posti disponibili docenti e ATA dopo i pensionamenti dal 1° settembre 2025. Elenchi per provincia AGGIORNATO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

A seguito dei pensionamenti dal 1 settembre 2025, gli uffici scolastici provinciali pubblicheranno gli elenchi aggiornati dei posti disponibili per docenti e personale ATA.

Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio

La mobilità docenti per l'anno scolastico 2025-2026 si avvicina, con la pubblicazione degli esiti prevista per il 23 maggio.

Sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati dei posti disponibili per il personale ATA e docente in Foggia per la mobilità 2025/26, con esiti previsti il 3 giugno. I posti disponibili per il personale ATA dal 1° settembre 2025 sono pubblicati, offrendo nuove opportunità di assegnazione e mobilità per l'anno scolastico 2025/26.

