Pop-up e manga games le nuove avventure di Giocorò

Giocorò amplia la sua collezione con quattro nuove entusiasmanti uscite, tra cui i pop-up di Stitch e i manga games ispirati a One Piece e Dragon Ball. Novità che promettono divertimento e avventure per tutta la famiglia, consolidando la linea di giochi da tavolo di Rocco Giocattoli come punto di riferimento per il tempo libero.

Giocorò presenta 4 nuove uscite, tra cui Pop-up Stitch e i manga games ispirati agli iconici One Piece e Dragon Ball. ROMA – Grandi sorprese in arrivo per Giocorò, la linea di giochi da tavolo firmata Rocco Giocattoli, nata nel 2017 per offrire momenti di divertimento a tutta la famiglia e permettere anche ai più piccoli di giocare in autonomia. Un progetto di successo sempre attento a rinnovarsi seguendo i gusti dei più giovani, traendo ispirazione dai film di tendenza e dall’universo manga – il celebre fumetto giapponese diventato un vero fenomeno culturale. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pop-up e manga games, le nuove avventure di Giocorò

Altre letture consigliate

Little Rocket Games, ecco la sua primavera/estate tra nuove uscite e ristampe

Scopri la primavera e l'estate di Little Rocket Games, ricca di sorprese! Tra nuove uscite entusiasmanti, attese espansioni e ristampe imperdibili, ci sono giochi per tutti i gusti.

J-POP Manga presenta La Tomba del Faraone di Keiko Takemiya

JPop Manga presenta "La tomba del faraone" di Keiko Takemiya, un'opera iconica che segna l'arrivo in Italia di una delle maggiori figure del manga per ragazze.

Il liceo Empedocle al Salone del libro di Torino: è in finale ai Comix games

Il Liceo Empedocle di Agrigento si fa notare al Salone del Libro di Torino, raggiungendo la finale dei Comix Games.

Su questo argomento da altre fonti

Kadokawa sbarca in Italia e acquisisce il 70% di J-POP Manga

Secondo msn.com: Il colosso mediatico nipponico Kadokawa ha acquistato il 70% della casa editrice milanese Edizioni BD e J-POP Manga entrando nel mercato italiano.