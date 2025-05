Pontefice Pastore Padre Pescatore l’opera ispirata all’Anello Piscatorio che omaggia il nuovo Papa

L’opera di Corrado Veneziano, ispirata all’Anello Piscatorio, rende omaggio al nuovo Papa, simbolo di guida spirituale e pastorale. Questa pittura di grande impatto, esposta nella mostra “Pontefice, Pastore, Padre, Pescatore,” celebra l’eredità e la missione del papato attraverso un’immagine potente, evocando il ruolo di pastore e padre, unendo arte e spiritualità in un’unica testimonianza visiva.

Un’opera pittorica di grande impatto visivo e spirituale apre la mostra “Pontefice, Pastore, Padre, Pescatore” di Corrado Veneziano. Si tratta di un olio su tela di oltre due metri e mezzo d’altezza, interamente dedicato a uno dei simboli più potenti e stratificati del Papato: l’Anello Piscatorio. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Pontefice. Pastore. Padre. Pescatore", l’opera ispirata all’Anello Piscatorio che omaggia il nuovo Papa

