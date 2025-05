Pontecorvo lotta ai cinghiali | accordo tra l' amministrazione e l' ambito territoriale di caccia

Pontecorvo ha raggiunto un accordo tra l'amministrazione comunale e l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC-Fr2) per contrastare l'invasione dei cinghiali, responsabili di gravi danni alle coltivazioni. Su incarico del sindaco Gaetano, l'iniziativa nasce dalle numerose segnalazioni dei cittadini, con l'obiettivo di tutelare l'agricoltura e garantire la sicurezza del territorio.

Accordo tra Amministrazione comunale e Ambito territoriale di caccia (Atc-Fr2) per arginare il dilagare dei cinghiali che devastano le coltivazioni. "A seguito delle tante segnalazioni ricevute, su delega del sindaco e con la condivisione dei colleghi di maggioranza, ho illustrato – dice Gaetano.

