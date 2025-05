Ponte sullo Stretto l' Anac non scioglie le riserve | i rischi per l' assenza di gara costi e vincoli europei

La relazione annuale dell’Anac evidenzia rischi e criticità nel progetto del ponte sullo Stretto, con il 98% di affidamenti senza gara, calo delle opere (-39%) e scarsa concorrenza. La mancata apertura alle procedure competitive aumenta i costi, i vincoli europei e le violazioni della sicurezza, compromettendo la trasparenza e la lotta alla corruzione nel settore.

Affidamenti senza gara al 98 per cento e crollano i lavori (-39 per cento). Poca concorrenza e quasi 1.500 violazioni della sicurezza. E' la foto di un paese che mette in difficoltà la lotta alla corruzione, riduce le gare e la concorrenza quella restituita dalla relazione annuale dell'Anac

Decreto Infrastrutture, nuove tariffe dei voli e Ponte sullo Stretto in bozza

La bozza del decreto Infrastrutture 2025 si presenta come un ampio progetto legislativo, composto da sedici articoli che spaziano dalle grandi opere emblematiche, come il Ponte sullo Stretto, a interventi normativi più raffinati riguardanti il Codice degli appalti e le tariffe aeree.

Ponte sullo Stretto: Doglioni spiega tutto su faglie attive, terremoti e previsioni del progetto

Il progetto del ponte sullo Stretto, in una delle zone più sismicamente attive d'Italia, è al centro delle polemiche.

Ponte sullo Stretto e faglia attiva, le conferme che arrivano dallo spazio: atteso incontro con Doglioni

Il progetto del Ponte sullo Stretto torna al centro del dibattito, con nuove conferme scientifiche riguardanti la faglia attiva.

