Pompei Z arriva il thriller post-apocalittico interamente girato con l’IA

“Pompei Z” è il primo thriller postapocalittico interamente girato con intelligenza artificiale. Diretto da Andrea Biglione e prodotto da Roberto Bessi e Alessandro Torrisi, il film promette un’esperienza innovativa nel cinema italiano, distinguendosi per l’uso rivoluzionario della tecnologia AI. Atteso nel 2024, il progetto rappresenta un nuovo capitolo nell’evoluzione della narrazione digitale.

È in fase di realizzazione “Pompei Z”, film interamente girato con A.I., con la regia artistica e tecnica di Andrea Biglione e la produzione italiana di Roberto Bessi e di Alessandro Torrisi, General Manager per Kalicon, produttori, nel 2024, di “Maserati: the brothers” e “Modì – Tre giorni sulle ali della follia”. “Pompei Z”, che uscirà nelle sale nel 2026, è scritto e sceneggiato da umani – nella fattispecie Biglione e Bessi – ed è realizzato come fosse un vero film per il cinema, in 4k, con la post-produzione del suono, il mix e la color correction. 🔗Leggi su Ildenaro.it