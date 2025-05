Playoff Serie B vincono l’andata Juve Stabia e Spezia

Inizio delle semifinali playoff di Serie B con vittorie per Juve Stabia e Spezia. La Juve Stabia ha battuto in casa la Cremonese 2-1, mentre lo Spezia ha conquistato un significativo 2-0 a Catanzaro. Le sfide di ritorno si terranno domenica 25 maggio, determinando le finali per l'accesso alla promozione in Serie A.

(Adnkronos) – Si è giocata in serie B l’andata delle semifinali dei playoff promozione, a vincere la Juve Stabia in casa per 2-1 contro la Cremonese e lo Spezia 2-0 a Catanzaro. Il ritorno è previsto domenica 25 maggio con il ritorno a Cremona alle 17:15 e alle 19:30 a La Spezia. Nella partita giocata . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

