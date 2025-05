Playoff Nba 2025 a Ovest Oklahoma supera Minnesota in gara-1

I playoff NBA 2025 continuano dopo le emozionanti semifinali di Conference. A Ovest, Oklahoma City supera convincentemente Minnesota in Gara 1 con un punteggio di 114-88. I Thunder, reduci dalla vittoria contro Denver, si preparano alle sfide decisive per conquistare il titolo di conference e accedere alla finale NBA.

Dopo le semifinali della Western ed Eastern Conference, proseguono i playoff Nba 2025 con le sfide decisive per l’accesso alla finale. In gara-1 Oklahoma City, reduce dalla vittoria contro Denver, e Minnesota, che ha eliminato i Golden State Warriors, hanno avuto la meglio i Thunder  114-88 e già nella notte tra giovedì e venerdì avranno la possibilità di allungare. Thunder-Timberwolves, cosa è successo in gara-1 . E’ nella seconda frazione che si accende la partita con le squadra che si superano continuamente nel risultato. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Playoff Nba 2025, a Ovest Oklahoma supera Minnesota in gara-1

NBA Playoff 2025, i Celtics accorciano sul 3-2 con i Knicks ad Est. Minnesota vince la serie ad Ovest contro Golden State

Nel fervore dei playoff NBA 2025, i Boston Celtics accorciano le distanze nella serie contro i New York Knicks, portandosi sul 3-2.

NBA Playoff 2025, New York e Minnesota vincono gara-4 e si portano sul 3-1

...dovranno trovare risorse insperate per ribaltare la situazione. La pressione aumenta, mentre New York e Minnesota sognano la finale di Conference.

Risultati playoff Nba: i Timberwolves primi finalisti ad Ovest. Orgoglio Celtics

I Minnesota Timberwolves sono ufficialmente i primi finalisti della Western Conference NBA, raggiungendo la loro seconda finale consecutiva dopo una stagione entusiasmante.

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (21 maggio): Oklahoma batte Minnesota e conquista gara-1 della finale conference

Secondo oasport.it: Non si fermano i Playoff NBA 2025 che, dopo le semifinali della Western ed Eastern Conference, propongono le interessanti sfide per guadagnare la finale.

Playoff NBA 2025 | Finali di Conference: OKC si prende gara 1 sui Wolves

Segnala pianetabasket.com: La Post-season della NBA raccontata passo passo by numbers. Nella serata di domenica 18 maggio la vittoria di Oklahoma City su Denver in gara 7 completa il lotto delle squadre qualificate alle Finals.

Shai contro Ant, ne resterà soltanto uno: la sfida tra superstar in finale a Ovest

Come scrive gazzetta.it: Difese toste, protagonisti giovani: chiave tecnica, retroscena e pronostico del duello tra Oklahoma City e Minnesota al via stanotte ...