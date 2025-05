Play-off e play-out Seconda Categoria | Cupramontana e Olimpia Ostra Vetere in finale

I playoff e playout della Seconda Categoria sono iniziati, con Cupramontana e Olimpia Ostra Vetere in finale. La stagione regolare si è conclusa il 10 maggio, promuovendo Le Torri Castelplanio e Loreto, mentre sono retrocesse direttamente Borgo Molino, Europa Costabianca e altre squadre. Gli scontri playoff promettono emozioni e spettacolo nelle fasi finali.

Sono iniziati i play-off e i play-out in Seconda Categoria, che il 10 maggio aveva visto terminare la stagione regolare con le promozioni nel girone C del Le Torri Castelplanio e nel D del Loreto. Nei due raggruppamenti erano invece retrocesse direttamente Borgo Molino nel C e Europa Costabianca e Giovane Offagna nel D. Sabato scorso i play-off e i play-out nel girone C. Qui, accedono alla finale Cupramontana e Olimpia Ostra Vetere: il Cupramontana supera la semifinale pareggiando 1-1 in casa col Trecastelli dopo 120 minuti di battaglia: una beffa per il Trecastelli che stava vincendo 1-0 col gol di Pennacchini ma è stato raggiunto da Ortolani al 97'.

Seconda Categoria: verdetti finali nei gironi C e D, playoff e retrocessioni decisi

Si è concluso il torneo di Seconda categoria con i verdetti finali nei gironi C e D. Nel girone C, oltre alla promozione delle Le Torri Castelplanio, si qualificano per i playoff Cupramontana, Olimpia Ostra Vetere, Avis Arcevia e Trecastelli.

Finale playoff Seconda categoria: Dogatese contro Olimpia Quartesana per la promozione

Domenica prossima si disputerà la finale playoff di Seconda Categoria, con la Dogatese e l’Olimpia Quartesana pronte a battagliarsi per la promozione.

Spareggi playoff in Prima categoria: San Costanzo e Peglio in semifinale

È tempo di spareggi in Prima Categoria, con San Costanzo e Peglio che si guadagnano un posto in semifinale.

