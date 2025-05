PIXEL 01 di Itomi Studio e RoundTwo | recensione

Pixel 01 di Itomi Studio e Roundtwo si distingue come un punto di riferimento nel panorama digitale, offrendo approfondimenti di qualità sul mondo videoludico. In un oceano di contenuti effimeri, questa iniziativa combina tradizione e innovazione, guidando i lettori verso una comprensione più profonda e riflessiva del linguaggio videoludico. Un vero e proprio faro di qualità e passione.

Nell’oceano vasto e in perenne mutamento dell’informazione digitale, dove ogni contenuto è a portata di clic ma spesso svanisce con la stessa rapidità, emerge un’iniziativa editoriale che sa di antico e nuovo insieme, un vero e proprio faro per chi cerca profondità nel discorso videoludico. Parliamo di PIXEL, l’audace collana di “bookazine” a cadenza annuale, e in particolare del suo volume inaugurale, PIXEL.01. Frutto della sinergia tra la casa editrice Itomi Studio, guidata da Antonio Moro, e il dinamico duo di content creator RoundTwo (composto da Francesco Fossetti e Marxo Mottura), questo progetto ambisce a consacrare il medium videoludico quale autentico artefatto culturale. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - PIXEL.01 di Itomi Studio e RoundTwo: recensione

