Piscine per la riabilitazione chiuse da anni | il servizio negato che costringe i baresi a pagarsi le terapie

Le piscine per la riabilitazione di Bari sono chiuse da anni, privando le persone con disabilità di un servizio fondamentale. Le famiglie sono costeirie a sostenere costi elevati, anche fino a mille euro a settimana, per terapie spesso inutilizzabili. Una situazione ormai insostenibile, aggravata dal fatto che in città le uniche piscine riabilitative restano inutilizzate, lasciando un vuoto incolmabile nel sostegno alle persone fragili.

Fino a mille euro, in alcuni casi anche di più, a settimana, per le terapie dedicate alle persone con disabilità motorie, adulti e bambini. Sono le spese che devono affrontare le famiglie baresi. Al danno però si aggiunge anche la beffa: nel capoluogo pugliese, le uniche due piscine utili per la. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Piscine per la riabilitazione chiuse da anni: il servizio negato che costringe i baresi a pagarsi le terapie

