Pestato a sangue dai compagni di cella e minacciato di sfigurarlo con una lametta | 4 detenuti condannati per lesioni

A Ancona, un detenuto condannato per lesioni è stato brutalmente pestato a sangue e minacciato di sfigurarlo con una lametta dai quattro compagni di cella. La violenza è scaturita da un suo mancato appoggio a una protesta di recente, scatenando un'aggressione violenta e silenziosa nel bagno della struttura carceraria.

