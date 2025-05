perché la propaganda di netanyahu sulla vittoria totale non regge più

Dopo 19 mesi di conflitto a Gaza, la narrativa di Netanyahu sulla vittoria totale è ormai fragile e poco credibile. Resta un obiettivo vago e ambiguo, senza una chiara definizione. La guerra ha evidenziato le sfide e le ambiguità di un progetto che appare ormai insostenibile, mentre il prezzo umano e politico si fa sempre più alto.

Dopo 19 mesi di conflitto a Gaza, Benjamin Netanyahu e l’estrema destra isrealiana hanno ancora come obiettivo una non meglio precisata «vittoria totale». Cosa questo significhi in concreto nessuno lo sa. Liberazione di tutti gli ostaggi ancora in vita? La distruzione militare di Hamas? Il controllo totale della Striscia? E a che prezzo? A denunciarlo apertamente è stato Yair Lapid, leader dell’opposizione israeliana, proprio mentre i primi aiuti umanitari entravano nella Striscia dal valico di Kerem Shalom dopo il blocco imposto da Tel Aviv. 🔗Leggi su Lettera43.it