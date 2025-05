Pensioni di giugno 2025 | date di pagamento Inps importi e cedolino online

Le pensioni di giugno 2025 saranno disponibili prossimamente sull'Inps. I pensionati potranno consultare online i cedolini, verificando importi lordi, trattenute fiscali e dettagli delle prestazioni. Ecco tutte le date di pagamento, le modalità di accesso e le informazioni utili per visualizzare il cedolino online in modo semplice e rapido.

I pensionati che vogliono consultare gli importi delle pensioni di giugno 2025 devono accedere al cedolino online, collegandosi nei prossimi giorni all'apposita piattaforma del sito Inps e visionare in dettaglio le cifre lorde della prestazione e le varie trattenute fiscali a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali. Il servizio online permette altresì di confrontare la somma liquidata dall'INPS il prossimo 3 giugno con i cedolini dei mesi precedenti così da capire se ci sono voci straordinarie in competenza o in trattenuta.