Passeggiata ecologica di Plastic Free e Nuova Virtus Cesena

La Passeggiata Ecologica Plastic Free di Nuova Virtus Cesena è un'iniziativa per promuovere una città più pulita e sostenibile. In collaborazione con NVC, atleti e genitori si uniscono per sensibilizzare sulla riduzione della plastica, contribuendo con azioni concrete per un ambiente più sano. Un momento di condivisione e impegno per un futuro senza plastica abbandonata.

Le azioni di Plastic Free verso una Cesena più pulita e sostenibile, proseguono e lo fanno in collaborazione con la società Nvc (Nuova Virtus Cesena), dandosi appuntamento per una passeggiata ecologica, dove atleti e genitori verranno inizialmente sensibilizzati sul tema della plastica e del suo. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Passeggiata ecologica di Plastic Free e Nuova Virtus Cesena

