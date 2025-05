Passa in consiglio regionale la manovra per coprire il disavanzo delle Asl abruzzesi ma c' è lo spettro della super tassa

In Abruzzo, il Consiglio Regionale ha approvato la norma per coprire il disavanzo delle Asl, ma aleggia lo spettro di una super tassa. La corsa contro il tempo per la discussione e l’approvazione evidenzia tensioni e incertezze sulla sostenibilità finanziaria del settore sanitario regionale.

Passa in consiglio regionale la norma per coprire il disavanzo delle Asl abruzzesi. "Ancora una volta una corsa all'ultimo minuto per approvare il disegno di legge per la copertura del disavanzo delle Asl regionali, che arriva in Consiglio con un parere con riserva da parte del collegio dei.

