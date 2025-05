Parere negativo del Comitato ristretto dei sindaci sul bilancio Asl | Per la sanità abruzzese è una delle peggiori stagioni di sempre

Il comitato ristretto dei sindaci ha espresso un parere negativo sul bilancio della ASL 2 dell’Abruzzo, considerandolo tra i più deficitari di sempre. La riunione di ieri ha evidenziato criticità non attribuibili al manager Mauro Palmieri, ma risalenti alle scelte del suo predecessore Thomas Schael, evidenziando una stagione sanitaria difficile e complessa per la regione.

Parere negativo del Comitato ristretto dei sindaci che ieri si è riunito er esprimersi in merito al bilancio della Asl 2 oggi governata dal manager Mauro Palmieri. "Un parere che non si rivolge all’operato di quest’ultimo, ma ha contenuti messi in cammino dal predecessore Thomas Schael". 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Parere negativo del Comitato ristretto dei sindaci sul bilancio Asl: “Per la sanità abruzzese è una delle peggiori stagioni di sempre”

