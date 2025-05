Papa Gio Run sabato 7 giugno di corsa per la Paolo Belli

Il 7 giugno, torna la quinta edizione di Papa Gio Run, la corsa non competitiva a scopo benefico promossa da Podisti Insonni Asd. Unisciti a questa manifestazione solidale per supportare la fondazione Paolo Belli. Le iscrizioni sono aperte: partecipa anche tu e contribuisci a una buona causa, vivendo una giornata all'insegna dello sport e della solidarietĂ .

L’APPUNTAMENTO. La corsa non competitiva a scopo benefico promossa da Podisti Insonni Asd torna con la 5ÂŞ edizione anticipata. Aperte le iscrizioni, la corsa il 7 giugno. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Papa Gio Run, sabato 7 giugno di corsa per la Paolo Belli

“Papa Gio Run – Una corsa per Belli”: un appuntamento di sport e solidarietĂ

Sabato 7 giugno a Bergamo torna la Papa Gio Run – Una corsa per Belli, l’evento benefico organizzato da Podisti Insonni ASD.

