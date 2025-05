Paolo Giulierini L’Italia prima di Roma Sulle tracce degli antichi popoli italici – Direzione regionale Musei nazionali Toscana

Il 21 maggio 2025 ad Arezzo, in occasione di “Lo Scaffale di Mecenate: invito alla lettura”, verrà presentato il volume di Paolo Giulierini “L’Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici”. Un viaggio appassionante tra i misteri e le testimonianze delle civiltà che hanno preceduto l’epoca romana, promosso dalla Direzione regionale Musei Nazionali Toscana.

Arezzo, 21 maggio 2025 – “Lo Scaffale di Mecenate: invito alla lettura” prosegue con la presentazione del volume di Paolo Giulierini “L’Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici” – Direzione regionale Musei nazionali Toscana Dopo l’apertura del punto di scambio di libri “Mecenate Bookcrossing” nel Parco dell’Anfiteatro in collaborazione con la Biblioteca Città di Arezzo, il Museo archeologico nazionale di Arezzo inaugura una rassegna letteraria intitolata alla figura storica di Mecenate, realizzata insieme alla Fondazione Arezzo Intour. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paolo Giulierini “L’Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici” – Direzione regionale Musei nazionali Toscana

Altri articoli sullo stesso argomento

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase

Il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 ha riservato un esito negativo per l'Italia, inserita in un girone ostico.

"La quiete prima della tempesta". Doppio attacco ciclonico sull’Italia

La quiete prima della tempesta si prepara a interrompere la calma primaverile in Italia. Due cicloni, uno mediterraneo e l'altro proveniente dal Nord Europa, si stanno avvicinando al nostro paese.

L’America’s Cup 2027 si disputerà a Napoli: in Italia per la prima volta nella storia

L'America's Cup 2027 segnerà un momento storico: per la prima volta, l'Italia ospiterà questo prestigioso torneo velico.

Su questo argomento da altre fonti

Paolo Giulierini “L’Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici” – Direzione regionale Musei nazionali Toscana

Da lanazione.it: Arezzo, 21 maggio 2025 – “Lo Scaffale di Mecenate: invito alla lettura” prosegue con la presentazione del volume di Paolo Giulierini “L’Italia prima di Roma. Sulle tracce degli antichi popoli italici” ...

Direttori dei musei, Zuchtriegel e Giulierini confermati a Paestum e al MANN di Napoli

finestresullarte.info scrive: Gabriel Zuchtriegel e Paolo Giulierini sono stati riconfermati direttori del Parco ... sulle future prospettive di sviluppo di uno dei parchi più importanti d’Italia, iscritto nella lista del ...

Paolo Giulierini: “Napoli non perda il carattere di grande capitale”

Scrive napoli.repubblica.it: Bisognerà mettere mano all’idea di conferire la cittadinanza onoraria di Napoli a Paolo Giulierini ... culturale italiano nel Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka lo si deve anche ...