Pakistan kamikaze contro scuolabus in Belucistan | morti 4 bambini 38 feriti

Un kamikaze ha attaccato uno scuolabus nel Belucistan, Pakistan, causando la morte di 4 bambini e ferendo 38 persone. L'attacco, avvenuto a Khuzdar, non è ancora stato rivendicato. La tragedia evidenzia le tensioni nel regione e la vulnerabilità delle infrastrutture scolastiche in un contesto di instabilità e conflitto.

Un kamikaze si è lanciato con un’auto contro uno scuolabus nel sudovest del Pakistan, a Khuzdar, un distretto della provincia del Belucistan, provocando la morte di 4 bambini e altri 38 feriti. Lo riferisce il vice commissario locale, Yasir Iqbal. L’attacco al momento non è stato rivendicato ma i sospetti ricadono sui separatisti del Belucistan, che spesso prendono di mira forze di sicurezza e civili nella regione. Il ministro dell’Interno pakistano, Mohsin Naqvi, ha condannato con forza l’attentato ed espresso profondo cordoglio per la morte dei bambini, definendo i responsabili “bestie” che non meritano alcuna clemenza. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pakistan, kamikaze contro scuolabus in Belucistan: morti 4 bambini, 38 feriti

Pakistan: 4 bambini uccisi e 30 feriti in attacco suicida contro uno scuolabus

Lo riporta lanuovasardegna.it: Islamabad, 21 mag. (Adnkronos/Afp) - Almeno quattro bambini sono stati uccisi e altri 30 sono rimasti feriti in un attacco suicida contro uno scuolabus su cui viaggiavano nel Belucistan, una regione n ...

Pakistan, India ha sparato missili balistici contro basi militari, diversi morti civili secondo governo

Da it.euronews.com: Nuovi attacchi tra India e Pakistan nelle prime ore di sabato ... hanno denunciato che l'India ha sparato missili balistici contro tre basi aeree all'interno del Pakistan sabato mattina.