Osimhen Juventus clamoroso da Napoli | il centravanti nigeriano ha sciolto le riserve sul suo futuro! Decisione presa

Clamoroso in casa Juventus: Victor Osimhen, il super attaccante del Napoli, ha finalmente sciolto le riserve sul suo futuro. Dopo settimane di rumors, il centravanti nigeriano ha preso una decisione decisiva che scuoterĂ il calciomercato. Ecco gli ultimi aggiornamenti direttamente da Napoli su questa mosse importante per il suo trasferimento.

Osimhen Juventus, clamoroso da Napoli: il centravanti nigeriano ha sciolto le riserve sul suo futuro! Decisione presa: tutti gli ultimi aggiornamenti. Direttamente da Napoli arrivano degli aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen, attaccante che piace moltissimo al mercato Juventus in vista della sessione estiva ormai alle porte. Secondo quanto riportato da Il Mattino il centravanti nigeriano, che in questa stagione ha giocato in prestito al Galatasaray, avrebbe definitivamente declinato la proposta dei bianconeri: non vuole andare a Torino e in estate lascerĂ il Napoli per una destinazione estera. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, clamoroso da Napoli: il centravanti nigeriano ha sciolto le riserve sul suo futuro! Decisione presa

