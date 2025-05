Oggi IT-alert in Lombardia | alle 10 messaggio per il crollo della diga di Poglia a Brescia Cosa succede

Oggi, 21 maggio 2025, Lombardia ha inviato alle 10 i primi messaggi di allerta IT-Alert riguardanti il crollo della diga di Poglia a Brescia. Per la prima volta, due dighe sono coinvolte in questa esercitazione, testando l’efficacia del sistema di emergenza regionale in una situazione di potenziale calamità .

Brescia, 21 maggio 2025 – Oggi, mercoledì 21 maggio 2025, la Regione Lombardia torna a testare IT-alert per il rischio collasso di grandi dighe, interessando per la prima volta due infrastrutture finora mai coinvolte nelle esercitazioni periodiche previste per verificare l'efficacia del sistema. Alle ore 10 è previsto un test che interessa i comuni potenzialmente coinvolti in caso di un eventuale crollo della diga di Poglia, situata nel comune di Cevo, coinvolgendo esclusivamente la provincia di Brescia.

