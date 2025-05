Nuovo Conad a Trento nord | c' è la data d' apertura

A Trento Nord, il nuovo Conad di via Maccani sarà inaugurato mercoledì 21 maggio. Un punto vendita di 1.500 mq, che creerà circa 100 nuovi posti di lavoro, rafforzando l’offerta commerciale della zona. L’apertura rappresenta un’importante inovazione per i residenti, arricchendo il panorama commerciale e offrendo servizi potenziati a tutta la comunità.

C’è la data per l'apertura del nuovo Conad di via Maccani a Trento: sarà mercoledì 21 maggio il giorno ufficiale del taglio del nastro. Una struttura di 1.500 metri quadrati che porterà nuove assunzioni (circa un centinaio) e nella quale, come per lo store di piazza Santa Maria Maggiore e in. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Nuovo Conad a Trento nord: c'è la data d'apertura

