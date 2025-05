Nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi | Sempio non si presenta in Procura

Nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, riaperto il caso. Andrea Sempio, unico indagato e atteso oggi in Procura a Pavia per l’interrogatorio, ha disertato l’appuntamento senza preavviso. La decisione, spiegano i suoi avvocati, sarebbe motivata da specifiche ragioni legali. Restano ancora da chiarire i dettagli di questa assenza e i nuovi sviluppi dell’inchiesta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Atteso per l’interrogatorio, ma diserta l’appuntamento. Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura del caso Chiara Poggi, era atteso oggi in Procura a Pavia per essere interrogato, ma ha deciso di non presentarsi. Alla base di questa scelta, spiegano i suoi avvocati, ci sarebbe una questione procedurale: l’invito a comparire sarebbe privo di una formalità prevista dal codice. “Abbiamo deciso ieri con Andrea di non presentarci”, ha dichiarato l’avvocato Massimo Lovati, che con la collega Angela Taccia difende Sempio. 🔗Leggi su Dayitalianews.com