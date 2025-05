Nuova Toyota RAV4 2025 | ecco la nuova generazione

La nuova Toyota RAV4 2025 si presenta come un'anticipazione della sesta generazione, prevista per il 2026. Con un design aggiornato e tecnologie avanzate, questo SUV punta a consolidare la leadership del modello nel segmento, mantenendo il suo carattere ibrido e introducendo innovative caratteristiche che promettono prestazioni e comfort superiori.

La Toyota RAV4 si prepara a un significativo rinnovamento con l’arrivo della sesta generazione, prevista per il 2026. Questo aggiornamento mira a consolidare la posizione del SUV giapponese nel mercato, mantenendo la sua identitĂ ibrida e introducendo numerose novitĂ in termini di design, tecnologia e prestazioni. Design Esterno Rinnovato. La nuova RAV4 presenta un design completamente rivisitato, con un frontale che richiama modelli come la C-HR e la Prius. I gruppi ottici a forma di “C” e la griglia ridisegnata conferiscono al veicolo un aspetto piĂą robusto e sportivo. 🔗Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota RAV4 2025: ecco la nuova generazione

