Nucleare | Regione Lombardia firma accordo con l' Agenzia per l' energia atomica

La regione Lombardia firma un accordo con l'Agenzia per l'energia atomica, puntando a valorizzare l'energia nucleare come leva per la transizione ecologica. L'iniziativa mira a condividere competenze strategiche nei settori della medicina e dell'agricoltura, promuovendo anche la cooperazione internazionale per sfruttare al meglio questa risorsa e favorire uno sviluppo sostenibile.

A Milano, la Lombardia ha firmato un protocollo d’intesa con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, segnando il primo accordo regionale a livello globale.

La Regione Lombardia ha firmato un accordo con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), segnando il primo di questo tipo in assoluto. Il presidente della regione ha dichiarato che l'energia nucleare rappresenta una strada percorribile per garantire una produzione energetica più sostenibile e sicura per il futuro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

