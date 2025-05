Nubifragio sulla città | cantine e scantinati invasi dall' acqua i danni subìti nei quartieri

Un violento nubifragio ha colpito fori, causando allagamenti in cantine, garage e scantinati. Le testimonianze dei residenti e i primi interventi di soccorso raccontano i danni subiti nei quartieri, evidenziando l'entità dell'evento e l'urgenza di interventi per contrastare i danni causati dall'acqua.

Queste le testimonianze video di alcuni lettori di ForlìToday subito dopo il nubifragio che nella tarda serata di martedì ha colpito la città. Garage, cantine e scantinati allagati. I primi interventi per eliminare l'acqua.

