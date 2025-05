Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili nono giorno

Preghiamo Santa Rita, avvocata dei casi impossibili, in questo nono giorno di novena. Grande Santa, amata in tutto il mondo, ti invociamo per le grazie concesse in situazioni complicate e apparentemente irrisolvibili. Santa Rita da Cascia, che ha vissuto due vocazioni, ci ispiri con la sua fede e speranza a affrontare le sfide più dure con fiducia e perseveranza.

Preghiamo questa grande Santa, amata in tutto il mondo, per aver concesso grazie in situazioni davvero intricate e impensabili da risolvere, umanamente parlando. Santa Rita da Cascia, ha vissuto due vocazioni, prima di moglie e madre e poi dopo essere rimasta solo al mondo, la chiamata alla vita consacrata. Entrambe sono state da lei realizzate. L'articolo Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, nono giorno proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, nono giorno

Approfondisci con questi articoli

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, secondo giorno

In questo secondo giorno della Novena a Santa Rita, avvocata dei casi impossibili, rivolgiamo le nostre preghiere a colei che ha saputo affrontare le sfide della vita con fede e determinazione.

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, terzo giorno

...il Signore nel monastero. Oggi, nel terzo giorno della novena, rivolgiamo a lei le nostre suppliche, chiedendo il suo conforto e la sua intercessione per affrontare le difficoltà e i casi disperati.

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, primo giorno

Preghiamo Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili, per ottenere conforto e grazia nelle situazioni più difficili.

Cosa riportano altre fonti

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, sesto giorno

Riporta lalucedimaria.it: Affidiamo con questa novena all'intercessione di Santa Rita situazioni impossibili umanamente da risolvere: preghiera del sesto giorno.

Novena a Santa Rita avvocata dei casi impossibili, quinto giorno

Scrive lalucedimaria.it: Affidiamo con questa novena all'intercessione di Santa Rita situazioni impossibili umanamente da risolvere: preghiera del quinto giorno.

La novena e le celebrazioni per Santa Rita: fede, musica e tradizione

Da informazione.it: È iniziata nella chiesa di via Trecchi, ogni giorno alle 17, la novena di preparazione alla festa – giovedì 22 maggio - di Santa Rita da Cascia (1381-1457) che dopo essere stata sposa, madre e vedova ...