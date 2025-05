Non solo carbonara L’elenco dei primi piatti romani meno famosi o sconosciuti

Roma va oltre la celebre triade: tra primi sconosciuti e sapori autentici si cela un mondo culinario ricco e sorprendente. Dall’amatriciana meno nota alla raffinata pasta alla gricia, la capitale offre piatti preziosi da riscoprire, che riflettono la sua storia e tradizione autentica. Una città unica, non solo per le sue bellezze, ma anche per i suoi sapori nascosti.

Altro che 'triade'. Ben più ampia dell'onnipresente repertorio di carbonara, amatriciana e cacio&pepe — al quale occorre aggiungere la gricia — la cucina di Roma merita una riscoperta nei suoi risvolti meno inflazionati. Una città unica, la Capitale d'Italia, non solo per le sue bellezze.

