Nicola Graziano nuovo presidente dell’UNICEF Italia

L’UNICEF Italia ha un nuovo Presidente: è Nicola Graziano, eletto ieri all’unanimità dal nuovo Consiglio Direttivo, riunito a Roma. “Assumo questo impegno con grande responsabilità in un momento molto difficile per l’infanzia: oltre 470 milioni di bambini – ovvero più di 1 su 6 a livello globale – vivono in aree colpite da conflitto; sempre più bambini – circa 1 miliardo – vivono in Paesi ad alto rischio climatico e ambientale; quasi 38 milioni di bambini sotto i cinque anni risultavano gravemente malnutriti in 26 crisi nutrizionali. 🔗Leggi su Ildenaro.it