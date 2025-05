Nico Paz Inter svolta inaspettata nella trattativa | scelto il futuro del pupillo di Zanetti

Una svolta inattesa nel trasferimento di Nico Paz, pupillo di Zanetti, segna un colpo importante per l’Inter nel calciomercato. A soli 20 anni, il talento argentino ha già dimostrato di essere maturo e determinante, conquistando il calcio italiano sotto la guida esperta di Cesc Fabr. Scopriamo tutti i dettagli di questa scelta strategica per il futuro nerazzurro.

Nico Paz Inter, svolta inaspettata per l’obiettivo del calciomercato nerazzurro, scelto il futuro del pupillo di Zanetti, vediamo tutti i dettagli del caso . Pronto, maturo e determinante: a vent’anni Nico Paz ha conquistato il calcio italiano. Sotto la guida esperta di mister Cesc Fabregas – abile nel motivarlo e nel chiedergli sempre di alzare l’asticella – ha saputo evolversi anche tatticamente, adattandosi come mezzala grazie a un sapiente arretramento di posizione. L’ Inter, forte anche del legame tra Javier Zanetti e il padre Pablo Paz, compagni in Nazionale ai tempi, ha provato a portarlo via da Como, forse già nella finestra di gennaio, ma senza successo. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, svolta inaspettata nella trattativa: scelto il futuro del pupillo di Zanetti

