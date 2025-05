Nel segno di Gianfranco Bozzao campo sportivo intitolato allo storico terzino biancazzurro

Mercoledì 21 maggio, il campo sportivo di piazzale Camicie Rosse è stato intitolato a Gianfranco Bozzao, storico terzino della Spal. Un omaggio alla sua figura, simbolo di passione e dedizione nel calcio biancazzurro, alla presenza dell'assessore allo Sport Francesco Carità. Un momento di riconoscimento per ricordare un’icona indimenticabile dello sport locale.

Un omaggio alla memoria di una figura sportiva legata al calcio e ai colori della Spal. Nel corso della mattina di mercoledì 21 maggio, alla presenza dell'assessore allo Sport Francesco Carità, è stato intitolato il campo di piazzale Camicie rosse a Gianfranco Bozzao.

