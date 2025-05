Nel 2024 la deforestazione ha raggiunto livelli record a causa degli incendi

Nel 2024, la deforestazione globale ha raggiunto record storici, con incendi devastanti che hanno colpito le foreste pluviali tropicali. Questo peggioramento, in particolare in Brasile, è alimentato dal cambiamento climatico e da una crescente minaccia alla biodiversità. È un allarme urgente che richiede interventi immediati per preservare questi ecosistemi vitali per il pianeta.

Nel 2024 la distruzione della foresta pluviale tropicale ha raggiunto il livello più alto da almeno vent’anni a causa degli incendi alimentati dal cambiamento climatico e di un peggioramento della situazione in Brasile. Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Nel 2024 la deforestazione ha raggiunto livelli record a causa degli incendi

Nel 2024 la deforestazione in Brasile è diminuita del 32,4 per cento rispetto all’anno precedente

Lo riporta lifegate.it: Per la prima volta dal 2019, l'anno scorso la deforestazione è stata stabile o in calo in tutti i biomi del Brasile.

Deforestazione in Brasile in calo del 32,4% nel 2024

Da ansa.it: Il Brasile ha registrato una riduzione del 32,4% della deforestazione lo scorso anno rispetto al 2023. I dati provengono dal rapporto annuale pubblicato dalla rete MapBiomas, composta da ...

Brasile, una buona notizia: “La deforestazione rallenta”

Secondo repubblica.it: Il rapporto RAD2024 presentato oggi a Brasilia registra per la prima volta in sei anni una frenata in tutti i biomi. Ma per l’Istituto amazzonico per le ...