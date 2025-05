‘Ndrangheta maxi operazione con 97 arresti | blitz anche a Bologna e Rimini

Il 21 maggio 2025, i carabinieri hanno condotto una vasta operazione anti-'ndrangheta, arrestando 97 persone in 14 province, tra cui Bologna e Rimini. L’azione ha colpito alcune delle più radicate cosche calabresi in Italia, evidenziando l’intensità e la diffusione del fenomeno mafioso nel territorio nazionale.

Bologna, 21 maggio 2025 - Maxi-operazione anti 'ndrangheta dei carabinieri con blitz in 14 province, tra queste anche Bologna e Rimini. Sono stati eseguiti in tutto il territorio nazionale 97 provvedimenti di custodia cautelare. Colpite alcune tra le più importanti cosche di 'ndrangheta i cui sodali sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico, anche internazionale, di droga, detenzione e spaccio di droga, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, scambio elettorale politico mafioso e detenzione e porto di armi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Ndrangheta, maxi operazione con 97 arresti: blitz anche a Bologna e Rimini

