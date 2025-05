‘Ndrangheta maxi operazione carabinieri in 14 province | 97 arresti

La ‘ndrangheta è stata colpita da una nuova maxi operazione dei carabinieri, in corso dalle prime luci dell’alba in 14 province, dove si stanno eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare emesse dall’ufficio gip del tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Dda, nei confronti di 97 indagati. Interessate alcune tra le più importanti cosche di ‘ndrangheta i cui sodali sono accusati, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno all’associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, scambio elettorale politico mafioso e detenzione e porto di armi. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ‘Ndrangheta, maxi operazione carabinieri in 14 province: 97 arresti

