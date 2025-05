Narnia | Carey Mulligan a caccia di un ruolo nel film

Carey Mulligan è in lizza per interpretare un ruolo chiave nel nuovo film delle Cronache di Narnia, secondo quanto riportato dal Hollywood Reporter. L'attrice britannica si sta offrendo come possibile protagonista in questo rilancio cinematografico della celebre saga di C.S. Lewis, mentre il casting si avvicina alla fase conclusiva.

Carey Mulligan è indicata come una delle interpreti principali del rilancio cinematografico de Le Cronache di Narnia, il romanzo firmato da C. S. Lewis Secondo un nuovo aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter, infatti, pare che la fase di casting legata al nuovo film starebbe entrando in una fase avanzata. Oltre ai nomi di grido già segnalati in trattative, viene da pensare a Daniel Craig e Maryl Streep, il colosso dello streaming Netflix starebbe pensando – e trattando – Carey Mulligan.

