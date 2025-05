Napoli 248 nuove telecamere L' elenco delle strade dove saranno posizionate

A Napoli sono in arrivo 248 nuove telecamere di sicurezza, un progetto avviato lo scorso anno con i finanziamenti del Ministero dell’Interno. Queste telecamere verranno installate in diverse strade della città per potenziare la videosorveglianza e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Ecco l’elenco delle vie coinvolte nel progetto.

A Napoli sono in arrivo 248 telecamere per la sicurezza. Un progetto partito l'anno scorso, grazie ai finanziamenti del Ministero dell'Interno, che oggi sta arrivando a.

