Muore in fuga da agentirivolta parenti

Un giovane libico di 21 anni è morto a Milano mentre fuggiva da una volante della polizia, cadendo dallo scooter in fuga. L’inseguimento è iniziato dopo un brusco cambio di direzione dell’automobile delle forze dell’ordine. La vicenda sottolinea i rischi delle situazioni di fuga e le tensioni tra cittadini e forze dell’ordine.

9.40 Un 21enne è morto a Milano, cadendo dallo scooter su cui stava fuggendo dopo aver visto una pattuglia dei vigili. Il giovane, di origine libica, era inseguito dalla Polizia locale, insospettita dal suo brusco cambio di direzione quando ha incrociato l'autopattuglia. E' caduto -sembrerebbe da solo- e si è ferito gravemente, tanto che è morto poco dopo essere arrivato alla clinica Humanitas di Rozzano. Appresa la notizia,i parenti sono andati in ospedale e hanno aggredito il personale sanitario. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

