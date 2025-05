Morto Franco D’Ercole storico esponente della destra irpina | lutto ad Avellino

Lutto ad Avellino: è morto Franco D'Ercole, storico esponente della destra irpina, all’età di 79 anni. Ricoverato all’Ospedale San Giuseppe Moscati, lascia un’impronta significativa nel panorama politico locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità e la storia politica della provincia di Avellino.

Franco D'Ercole, storico esponente della destra avellinese, si è spento a 79 anni. Era ricoverato all'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Morto Franco D’Ercole, storico esponente della destra irpina: lutto ad Avellino

Morto Franco D'Ercole, politica irpina e campana in lutto

Politica irpina e campana in lutto per la scomparsa di Franco D'Ercole, storico esponente della destra. Era nato in Libia 79 anni fa. Assessore regionale alle attività produttive

