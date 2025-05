Mobilità personale ATA 2025 26 | ecco i posti disponibili Esiti il 3 giugno AGGIORNATO

Sono stati annunciati i posti disponibili per la mobilità personale ATA 2025/26, con esiti attesi il 3 giugno 2025. Secondo l’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, le domande sono state inoltrate tramite il sistema SIDI, garantendo una procedura trasparente e aggiornata per tutti i candidati.

Secondo quanto indicato all'articolo 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, la comunicazione delle domande di mobilità del personale ATA di ruolo per l'anno scolastico 202526 attraverso il sistema informativo SIDI, insieme ai dati sui posti disponibili, è stata effettuata entro la data del 12 maggio.

Mobilità personale ATA 2025/26: sui siti degli Uffici scolastici provinciali i posti disponibili

Nel contesto della mobilità personale ATA per l'anno scolastico 2025/26, i siti degli uffici scolastici provinciali forniscono informazioni cruciali sui posti disponibili.

Nel contesto della mobilità personale ATA per l'anno scolastico 2025/26, gli uffici scolastici provinciali hanno reso disponibili i posti attraverso il sistema informativo SIDI.

Nel contesto della mobilità personale ATA per l'anno scolastico 2025/26, i siti degli uffici scolastici provinciali pubblicano i posti disponibili.

La mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2025/26 prevede posti disponibili e si concluderà con gli esiti annunciati il 3 giugno. Le operazioni di mobilità sono aggiornate dall'UST Foggia, che ha pubblicato l'elenco dei posti disponibili. Restano in attesa di comunicazioni anche gli esiti per i docenti, con le date di pubblicazione ancora da confermare. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne