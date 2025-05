Mobilità docenti 2025 ecco i posti disponibili per i trasferimenti Pubblicazione esiti il 23 maggio

Ecco le novità sulla mobilità docenti 2025: il 23 maggio saranno pubblicati gli esiti e gli elenchi dei posti disponibili per trasferimenti, suddivisi per ordine e provincia. Diversi Uffici Scolastici stanno rendendo accessibili i dati relativi a scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, facilitando la pianificazione delle future assegnazioni di personale docente per l'anno scolastico 2025-2026.

Alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2025-2026. L'articolo Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio

La mobilità docenti per l'anno scolastico 2025-2026 si avvicina, con la pubblicazione degli esiti prevista per il 23 maggio.

Mobilità docenti 2025/26: pubblicati i posti disponibili per i trasferimenti

Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno recentemente reso noti i posti disponibili per la mobilità dei docenti nell'anno scolastico 2025/26.

Mobilità docenti 2025/26: pubblicati i posti disponibili per i trasferimenti

Nel 2025/26, gli Uffici Scolastici Provinciali hanno avviato la pubblicazione dei posti disponibili per la mobilità docenti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gli esiti della mobilità docenti 2025 saranno pubblicati venerdì 23, con risultati disponibili online; i posti disponibili per i trasferimenti sono già stati pubblicati dai diversi uffici territoriali, che sono tenuti a farlo. La pubblicazione degli esiti e delle posizioni disponibili rappresenta un atto ufficiale e garantisce trasparenza, quindi non ci sono fughe di notizie e tutto avverrà quando previsto. 🔗Approfondimenti da altre fonti