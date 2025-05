Mille presenta il singolo Il Tempo Le Febbri La Sete | Non bisogna mai smettere di amare – Intervista video

Mille presenta il nuovo singolo "Il Tempo, Le Febbri, La Sete", disponibile dal 14 maggio. Cantautrice e artista eclettica, con una voce da diva, inaugura con questo brano il percorso verso il suo atteso album "Risorgimento", in uscita in autunno. Unisce emozioni e introspezione, ricordandoci che non bisogna mai smettere di amare.

"Il Tempo, Le Febbri, La Sete" è questo il titolo del nuovo singolo di Mille uscito il 14 maggio su tutte le piattaforme per TAIGA ADA Music Italy. Cantautrice e artista eclettica, Mille inaugura con questo brano il percorso verso l'album "Risorgimento", in uscita in autunno. Voce da diva d'altri tempi, una penna che si distingue, capace di commuovere, far sorridere, essere sfacciata e sensuale al tempo stesso, e un'immagine forte, riconoscibile, impossibile da dimenticare, con questo singolo Mille racconta la sua rinascita interiore.

