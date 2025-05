Milano un 21enne cade mentre fugge in moto dalla polizia e muore | La rabbia dei parenti in ospedale

A Milano, un giovane di 21 anni muore in un tragico incidente mentre fugge in moto dalla polizia. La fuga finisce con lo schianto contro un semaforo, scatenando rabbia e dolore tra i parenti presenti in ospedale. L'incidente, avvenuto durante un inseguimento, ha suscitato grande sgomento nella comunitĂ , mentre si indagano le cause di questa tragedia.

Lo scooter su cui viaggiava il giovane si incrocia con una volante che, insospettita, lo insegue. Poi lo schianto del veicolo contro un semaforo e la corsa in Pronto soccorso 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, un 21enne cade mentre fugge in moto dalla polizia e muore | La rabbia dei parenti in ospedale

