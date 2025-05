Milano scappa dalla polizia e si schianta contro un semaforo | 21enne muore in ospedale Parenti aggrediscono i sanitari

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in seguito a un incidente a Milano, dopo aver tentato di sfuggire alla polizia e schiantandosi contro un semaforo. L’incidente, avvenuto mentre cercava di allontanarsi con il suo scooter, ha coinvolto anche episodi di tensione tra parenti e sanitari. La polizia indaga sulle circostanze dell’accaduto.

Vede una pattuglia della polizia, cambia direzione e prova ad allontanarsi. Ma mentre gli agenti si mettono sulle sue tracce cade dallo scooter e si schianta contro un semaforo. Rimasto gravemente ferito è stato trasportato alla Clinica Humanitas di Rozzano dal 118 in codice rosso, per lui non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. La vittima è un ragazzo di 21 anni, di origini libiche. L’impatto è avvenuto intorno alle 3.30 della notte in via Marco D’Agrate, tra i quartieri di Corvetto e Vigentino di Milano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, scappa dalla polizia e si schianta contro un semaforo: 21enne muore in ospedale. Parenti aggrediscono i sanitari

