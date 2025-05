Milano ragazzo di 21 anni fugge in moto dalla polizia e si schianta contro un semaforo | morto in ospedale parenti in rivolta

Questa mattina a Milano, un giovane di 21 anni ha tentato di sfuggire a una pattuglia in moto, cambiando improvvisamente direzione e finendo per schiantarsi contro un semaforo. Gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto. La notizia ha scosso le famiglie e scaturito rabbia tra i parenti, reagendo con una forte manifestazione di protesta.

Vede una pattuglia della polizia, e a bordo di una moto cambia direzione. Seguito dagli agenti cade, sembrerebbe da solo, e resta gravemente ferito. È avvenuto questa mattina prima. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milano, ragazzo di 21 anni fugge in moto dalla polizia e si schianta contro un semaforo: morto in ospedale, parenti in rivolta

Milano, ragazzo di 21 anni fugge in moto dalla polizia e si schianta contro un palo: morto in ospedale, parenti in rivolta

Questa mattina a Milano, un ragazzo di 21 anni in fuga dalla polizia a bordo di una moto ha perso il controllo, schiantandosi contro un palo.

Vede la polizia, cambia strada e si schianta in moto: morto ragazzo di 21 anni

Da milanotoday.it: La svolta dopo aver visto una volante della polizia poi lo schianto, con il T-Max che finisce contro un semaforo.

Scappa da polizia in scooter, giovane di 21 anni cade e muore: rivolta dei parenti all'Humanitas

Scrive milano.repubblica.it: Un ragazzo libico è morto questa notte in un incidente avvenuto alle 3.30 in via Marco D’Agrate, tra il Corvetto e il Vigentino ...

Vede l'auto della polizia, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto un ragazzo

Da today.it: Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo all'Humanitas di Rozzano. Al vaglio la dinamica del sinistro ...