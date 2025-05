Milano muore dopo un inseguimento con la polizia | i parenti devastano l’ospedale

A Milano, un tragico inseguimento tra un 21enne libico in scooter e la polizia si è concluso con la sua morte e i parenti che hanno devastato l'ospedale. La vicenda, avvenuta il 21 maggio, ha suscitato grande dolore e sdegno nella città, evidenziando la drammatica escalation di tensioni tra cittadini e forze dell'ordine.

Un 21enne di origine libica è morto in un incidente stradale questa mattina 21 maggio a Milano. Il giovane era a bordo di un motorino quando ha visto una pattuglia della polizia e ha cambiato direzione. A quel punto è scattato l’inseguimento degli agenti. Lui è caduto ed è rimasto gravemente ferito. Il ragazzo è stato trasportato alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano) dal 118 in codice rosso, dove poi è deceduto. I suoi parenti sono andati in ospedale, hanno aggredito i presenti e danneggiato le stanze. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Milano, muore dopo un inseguimento con la polizia: i parenti devastano l’ospedale

